В МВД предупредили о схеме мошенничества через голосование в Telegram

Раскрыта новая схема мошенничества в соцсети Telegram с помощью голосований. О том, как она работает, сообщили в МВД России.

«Пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо», - говорится в пояснении ведомства.

Уточняется, что ссылка ведет на фишинговый ресурс. При переходе на нее пользователь теряет доступ к своему аккаунту. В МВД призвали сохранять бдительность и не вестись на подобные уловки.

Ранее в МВД раскрыли схему аферистов, направленную на детей и их родителей. Злоумышленники используют технологии дипфейка и данные реальных работников школ с целью получить доступ к аккаунту в «Госуслугах».