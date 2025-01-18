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В МВД предупредили о схеме мошенничества через голосование в Telegram

В ведомстве предостерегли, что фишинговая ссылка может прийти от знакомого контакта, которого давно не было в сети.
Глеб Владовский 2025-01-18 16:36:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Раскрыта новая схема мошенничества в соцсети Telegram с помощью голосований. О том, как она работает, сообщили в МВД России.

«Пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо», - говорится в пояснении ведомства.

Уточняется, что ссылка ведет на фишинговый ресурс. При переходе на нее пользователь теряет доступ к своему аккаунту. В МВД призвали сохранять бдительность и не вестись на подобные уловки.

Ранее в МВД раскрыли схему аферистов, направленную на детей и их родителей. Злоумышленники используют технологии дипфейка и данные реальных работников школ с целью получить доступ к аккаунту в «Госуслугах».

#в стране и мире #голосование #МВД #Мошенники #Telegram
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