Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с РФ

С сегодняшнего дня начал действовать введенный Эстонией полный таможенный контроль на границе с Россией, предполагающий тщательный осмотр людей и грузов, следующих в нашу страну. Об этом сообщает портал местного гостелерадио ERR со ссылкой на министра финансов Эстонии Юргена Лиги.

«Если говорить о пассажирах, то в первую очередь это будет выражаться в визуальном контроле и опросе. При возникновении подозрений или выборочно будет осуществляться дополнительный осмотр личных вещей вплоть до осмотра при помощи рентгена», - говорится в публикации.

Нововведения затронут все пограничные пункты на российско-эстонской границе - в Нарве, Лухамаа и Койдула, они направлены на то, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны.

По данным властей, подобная мера, вероятно, увеличит время при пересечении границы, а поток людей может сократиться.

В прошлом месяце Эстония также ввела новый «налог на безопасность» на оборону, который направлен на сдерживание России.