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Захарова назвала похмелье причиной «гаванского синдрома» у дипломатов США

Официальный представитель МИД России с иронией заявила, что голова у американских дипломатов на Кубе могла болеть от похмелья, а не от воздействия «новейшего оружия».
Игнат Далакян 2025-01-18 15:23:03
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Причиной головной боли американских дипломатов в кубинской столице Гаване могло стать похмелье, а не воздействие «новейшего оружия». Об этом с иронией заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о так называемом «гаванском синдроме».

«В последние дни пребывания Байдена у власти выяснилось, что сверчки... не виноваты», - написала в своем телеграм-канале дипломат.

Недавно американцы пришли к выводу, что помутнения рассудка и головные боли у дипломатов в Гаване могли стать результатом применения «новейшего оружия».

Однако, по словам Захаровой, в 2022 году целая комиссия из представителей спецслужб и медицинских работников пришла к выводу, что голова у дипломатов США болит «из-за некачественного рома». При этом дипломат в посте, намекая на ироничность высказывания, зачеркнула такую причину и написала «частых стрессов на работе», как официально было заявлено комиссией.

«…и никакие русские ЧВК, хакеры, спецназовцы тут ни при чем», - напомнила дипломат.

Но вот за десять дней до смены власти в Соединенных Штатах версия со сверчками, и со стрессами Национальный совет по разведке США признал несостоятельными, отметила Захарова.

Впервые симптомы «гаванского синдрома» были зафиксированы на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Подобные проблемы наблюдались у людей и на других уголках планеты. Они слышали шум в ушах, который напоминает стрекот сверчков или цикад.

#в стране и мире #сша #Мария Захарова #Куба #головные боли #дипломаты сша #гаванский синдром #сверчки
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