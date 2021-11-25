СМИ: глава ЦРУ поднял в Москве тему «гаванского синдрома»

Пресса сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс во время конфиденциального разговора якобы предупредил представителей спецслужб Российской Федерации о последствиях, ожидающих Россию в случае ее причастности к инцидентам с «гаванским синдромом». Как уточнили в СМИ, в формулировках Бернса не было каких-либо обвинительных нот.

Соответствующий посыл будто бы прозвучал во время встреч главы Центрального разведывательного управления США с представителями ФСБ и Службы внешней разведки РФ. Данные встречи, согласно сведениям The Washington Post, происходили во время визита американца в Москву 2-3 ноября 2021 года.

Ранее в Соединенных Штатах сообщили об очередной волне проявлений загадочного «гаванского синдрома» среди сотрудников американской разведки. О «болезни», симптомами которой являются головные боли, нарушение слуха и тошнота, впервые заговорили в 2016 году после массовых случаев ее регистрации среди дипломатов США и Канады на Кубе.