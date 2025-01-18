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В Тульской области 10 человек пострадали в ДТП с авто и маршруткой

Шестерых пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь на месте происшествия.
Глеб Владовский 2025-01-18 14:51:31
© Фото: МЧС России

В Тульской области десять человек пострадали в результате ДТП с участием легковушки и маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На 61 километре автодороги Тула - Белев столкнулись легковушка и пассажирская маршрутка», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что из числа пострадавших шестерых госпитализировали. Остальным оказали на месте происшествия первую помощь спасатели МЧС. Также сообщается, что огнеборцам удалось деблокировать всех пострадавших.

Информации о погибших нет.

#в стране и мире #Тульская область #ДТП #пострадавшие #МЧС России
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