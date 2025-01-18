МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сотрудники МЧС локализовали пожар в уфимском торговом центре

Площадь пожара возросла до 900 квадратных метров. Специалистам МЧС удалось локализовать огонь и ликвидировать открытое горение.
Дарина Криц 2025-01-18 05:19:15
© Фото: МЧС России

В Уфе пожарные локализовали огонь в торговом центре. Как сообщили в МЧС России, площадь пожара увеличилась до 900 квадратных метров и рухнула кровля.

Специалистам ведомства удалось не допустить распространение огня на рядом стоящие строения. В тушении огня приняли участие свыше 40 специалистов и 12 единиц техники.

Также удалось ликвидировать открытое горение. На месте инцидента находятся эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Немногим ранее сообщалось. что во время пожара в Уфе никто не пострадал. На месте ЧП работали сотрудники экстренных служб. Тогда приводились данные, что загорелся супермаркет.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #Уфа #пожар локализован
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 