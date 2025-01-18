Сотрудники МЧС локализовали пожар в уфимском торговом центре

В Уфе пожарные локализовали огонь в торговом центре. Как сообщили в МЧС России, площадь пожара увеличилась до 900 квадратных метров и рухнула кровля.

Специалистам ведомства удалось не допустить распространение огня на рядом стоящие строения. В тушении огня приняли участие свыше 40 специалистов и 12 единиц техники.

Также удалось ликвидировать открытое горение. На месте инцидента находятся эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Немногим ранее сообщалось. что во время пожара в Уфе никто не пострадал. На месте ЧП работали сотрудники экстренных служб. Тогда приводились данные, что загорелся супермаркет.