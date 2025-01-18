В МВД напомнили об отмене автоматического продления водительских прав

В 2025 году период автоматического продления водительских удостоверений в России истекает. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты», - говорится в заявлении ведомства.

Как пояснили в МВД, если автомобилист будет ездить с недействительными правами в стране, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей с отстранением от управления автомобилем до восстановления удостоверения.

Напомним, что 31 декабря 2024 году в Госавтоинспекции напомнили о необходимости заменить водительские удостоверения, срок которых истек в 2022 году и был автоматических продлен. Автомобилистам нужно будет заново пройти медицинскую комиссию и заплатить пошлину.