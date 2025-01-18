МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МВД напомнили об отмене автоматического продления водительских прав

В ведомстве сообщили, что права, срок годности которых истечет с 2022 года, станут недействительными в 2025 году.
Глеб Владовский 2025-01-18 14:16:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В 2025 году период автоматического продления водительских удостоверений в России истекает. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты», - говорится в заявлении ведомства.

Как пояснили в МВД, если автомобилист будет ездить с недействительными правами в стране, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей с отстранением от управления автомобилем до восстановления удостоверения.

Напомним, что 31 декабря 2024 году в Госавтоинспекции напомнили о необходимости заменить водительские удостоверения, срок которых истек в 2022 году и был автоматических продлен. Автомобилистам нужно будет заново пройти медицинскую комиссию и заплатить пошлину.

#в стране и мире #МВД #продление #водительские права #ГАИ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 