В Курской области четверо детей пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Курской области микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со ссылкой на главу Курской области Александра Хинштейна.

«Микроавтобус, который вез наших детей, столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали семеро человек», - написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что среди пострадавших числятся четверо детей. Все пострадавшие госпитализированы в региональное медучреждение. Состояние пострадавших оценивается как среднее.

Проводится выяснение всех обстоятельств происшествия.