МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Курской области четверо детей пострадали в ДТП с микроавтобусом

Все пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как среднее.
Глеб Владовский 2025-11-08 13:50:01
© Фото: Hinshtein Telegram

В Курской области микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со ссылкой на главу Курской области Александра Хинштейна.

«Микроавтобус, который вез наших детей, столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали семеро человек», - написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что среди пострадавших числятся четверо детей. Все пострадавшие госпитализированы в региональное медучреждение. Состояние пострадавших оценивается как среднее.

Проводится выяснение всех обстоятельств происшествия.

#в стране и мире #Курская область #ДТП #микроавтобус #Вячеслав Гладков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 