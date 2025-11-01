Гладков: на водохранилище продолжается сброс воды после ударов ВСУ

ВСУ атаковали Белгородскую плотину. На водохранилище продолжается сброс воды. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира.

«Меры предпринимаются для защиты воды. Но частичный сброс воды - он продолжается», - рассказал Гладков.

По словам главы Белгородской области, ВСУ уже больше недели атакуют плотину на водохранилище. Он уточнил, что это объект федеральной собственности, там полномочия федерального агентства по водным ресурсам. Со стороны правительства была оказана помощь. Предпринимаются все необходимые меры для защиты воды.

В результате обрушения плотины, вода может затопить жилье около 1 тысячи местных жителей. Всем гражданам, чей дом находится в зоне риска, был предложен пункт временного размещения.

Ранее Гладков предупреждал об опасности из-за угрозы повторных обстрелов ВСУ плотины. Глава региона призвал жителей близлежащих сел действовать согласно рекомендациям, которые исходят от органов местной власти.