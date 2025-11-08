Жительница Успеновки указала российским бойцам, где расположен противник во время освобождения населенного пункта. Об этом рассказал «Звезде» старший стрелок с позывным Рыжик.

В Успеновке враг потерял более сотни боевиков. Оставшиеся в живых пытались сдаться в плен, но им в спину стреляли свои же.

«Двое решили сдаться, а третий их отговаривал. Но те все равно пошли, короче, сдаваться. И на подходе уже к нашим позициям, их всушник, вот этот третий, который остался там, он открыл огонь на поражение. И своих товарищей он, получается, сам лично и убил», - рассказал Рыжик.

Взятие крупного успеновского плацдарма позволяет российской армии выйти на оперативный простор в Запорожской и Днепропетровской областях.

«Идет дорога на Сладкое. У меня один боец прогонял 12. Один против 12. Живой, все нормально», - поделился Питерский.

Чего нельзя сказать о боевиках. Наш штурмовик их преследовал. В это время помогали операторы БПЛА. В том числе птички сожгли около полусотни пикапов и 7 бронированных машин.

«Заглушили пулеметное гнездо и те, кто остался цел, начали убегать в подвал. Даже дверь за собой закрыть они не успели», - рассказал командир расчета БПЛА с позывным Баста.

В Успеновку российская армия продвинулась после освобождения ранее Красногорского. Оттуда переправились на левый берег реки Янчур.

«По два-три человека. Потихоньку проходили брод, грязь», - поделился штурмовик с позывным Гоба.

Боец с позывным Питерский - один из тех, кто руководил. Давал команды так, что сорвал голос.

«Приходилось кричать. Конечно, приходилось, потому что бывает такое, что когда дрон противника летит, ребята теряются», - рассказал он.

От окраин Успеновка протянулась вдоль берега реки километров на 5 дальше. Дом за домом, зачищали подвалы и сараи.

Село большое. Под тысячу построек. И везде сидели всушники. Годами.

Противник оборудовал крупный узел обороны. Наши бойцы нашли в промзоне ангары. А там - боеприпасы и оружие.

Американский пулемет «Браунинг». Образца 1933 года. Чешский автомат - это оружие, которым всушники воевали в Успеновке. Теперь трофеи группировки «Восток». Документы боевиков и карты, по которым они отступали.

Разведка с воздуха. Украинские военные прятались за домом, пережидали. Спустя пару минут бежали через поле. В подвал. Их догнал наш дрон. Еще двое вытягивали за ноги тело сослуживца. Потом бросили и ушли. С ними еще несколько. Улицами и дворами. За село, где кладбище. Там и остались.

«От 10 до 12 человек бывает, бегут. Сейчас контингент такой, который, можно сказать, насильно сюда отправлен со стороны ВСУ. То есть, они особо не горят желанием воевать с нами», - рассказал замкомандира взвода Перфил.

Боец с позывным «Перфил» на СВО с 2024-го. Со штурмовиком Диком они когда-то жили в одной многоэтажке в Чите.

«Не то, что товарищи. Боевые братья. Раньше были просто соседями, а сейчас боевые братья», - сказал Дик.

Группировка войск «Восток» не сбавляет темпов. Сейчас украинские формирования теснят в селах Радостное, Рыбное, Великомихайловка, Отрадное, Доброполье и Терноватое.

Об освобождении Успеновки в Запорожской области сообщили Министерство обороны России 7 ноября. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».