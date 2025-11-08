МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жители указали бойцам ВС РФ расположение противника при освобождении Успеновки

Освободив населенный пункт Успеновка российские бойцы создали плацдарм на левом берегу реки Янчур.
Андрей Вакула 2025-11-08 14:00:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жительница Успеновки указала российским бойцам, где расположен противник во время освобождения населенного пункта. Об этом рассказал «Звезде» старший стрелок с позывным Рыжик.

В Успеновке враг потерял более сотни боевиков. Оставшиеся в живых пытались сдаться в плен, но им в спину стреляли свои же.

«Двое решили сдаться, а третий их отговаривал. Но те все равно пошли, короче, сдаваться. И на подходе уже к нашим позициям, их всушник, вот этот третий, который остался там, он открыл огонь на поражение. И своих товарищей он, получается, сам лично и убил», - рассказал Рыжик.

Взятие крупного успеновского плацдарма позволяет российской армии выйти на оперативный простор в Запорожской и Днепропетровской областях.

«Идет дорога на Сладкое. У меня один боец прогонял 12. Один против 12. Живой, все нормально», - поделился Питерский.

Чего нельзя сказать о боевиках. Наш штурмовик их преследовал. В это время помогали операторы БПЛА. В том числе птички сожгли около полусотни пикапов и 7 бронированных машин.

«Заглушили пулеметное гнездо и те, кто остался цел, начали убегать в подвал. Даже дверь за собой закрыть они не успели», - рассказал командир расчета БПЛА с позывным Баста.

В Успеновку российская армия продвинулась после освобождения ранее Красногорского. Оттуда переправились на левый берег реки Янчур.

«По два-три человека. Потихоньку проходили брод, грязь», - поделился штурмовик с позывным Гоба.

Боец с позывным Питерский - один из тех, кто руководил. Давал команды так, что сорвал голос.

«Приходилось кричать. Конечно, приходилось, потому что бывает такое, что когда дрон противника летит, ребята теряются», - рассказал он.

От окраин Успеновка протянулась вдоль берега реки километров на 5 дальше. Дом за домом, зачищали подвалы и сараи.

Село большое. Под тысячу построек. И везде сидели всушники. Годами.

Противник оборудовал крупный узел обороны. Наши бойцы нашли в промзоне ангары. А там - боеприпасы и оружие.

Американский пулемет «Браунинг». Образца 1933 года. Чешский автомат - это оружие, которым всушники воевали в Успеновке. Теперь трофеи группировки «Восток». Документы боевиков и карты, по которым они отступали.

Разведка с воздуха. Украинские военные прятались за домом, пережидали. Спустя пару минут бежали через поле. В подвал. Их догнал наш дрон. Еще двое вытягивали за ноги тело сослуживца. Потом бросили и ушли. С ними еще несколько. Улицами и дворами. За село, где кладбище. Там и остались.

«От 10 до 12 человек бывает, бегут. Сейчас контингент такой, который, можно сказать, насильно сюда отправлен со стороны ВСУ. То есть, они особо не горят желанием воевать с нами», - рассказал замкомандира взвода Перфил.

Боец с позывным «Перфил» на СВО с 2024-го. Со штурмовиком Диком они когда-то жили в одной многоэтажке в Чите.

«Не то, что товарищи. Боевые братья. Раньше были просто соседями, а сейчас боевые братья», - сказал Дик.

Группировка войск «Восток» не сбавляет темпов. Сейчас украинские формирования теснят в селах Радостное, Рыбное, Великомихайловка, Отрадное, Доброполье и Терноватое.

Об освобождении Успеновки в Запорожской области сообщили Министерство обороны России 7 ноября. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

#ВС РФ #освобождение #ВСУ #наш эксклюзив #запорожская область #Успеновка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 