Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Успеновка, который находится на территории Запорожской области. Им овладели военнослужащие из состава группировки войск «Восток».

В течение недели силами группировки удалось нанести огневое поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и трех штурмовых полков. Отмечено, что в ходе ведения боевых действий на этом направлении враг потерял до 1 695 боевиков за семь дней.

При этом неприятель за это время лишился 11 боевых бронированных машин, а также 96 автомобилей. Группировка уничтожила 11 орудий полевой артиллерии врага и девять станций РЭБ. Взлетели на воздух четыре украинских склада с боеприпасами и материальными средствами.

Ранее российский дроновод рассказал, что психологическое воздействие БПЛА принуждает боевиков к сдаче. Он отметил, что непрерывные удары заставляют противника разочароваться в своих командирах, которые не могут предоставить поддержку. Далее следует обида и сдача в плен.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.