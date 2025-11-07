МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска освободили Успеновку в Запорожской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
2025-11-07 12:30:06
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Успеновка, который находится на территории Запорожской области. Им овладели военнослужащие из состава группировки войск «Восток».

В течение недели силами группировки удалось нанести огневое поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и трех штурмовых полков. Отмечено, что в ходе ведения боевых действий на этом направлении враг потерял до 1 695 боевиков за семь дней. 

При этом неприятель за это время лишился 11 боевых бронированных машин, а также 96 автомобилей. Группировка уничтожила 11 орудий полевой артиллерии врага и девять станций РЭБ. Взлетели на воздух четыре украинских склада с боеприпасами и материальными средствами. 

Ранее российский дроновод рассказал, что психологическое воздействие БПЛА принуждает боевиков к сдаче. Он отметил, что непрерывные удары заставляют противника разочароваться в своих командирах, которые не могут предоставить поддержку. Далее следует обида и сдача в плен.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #запорожская область #группировка восток #Успеновка
