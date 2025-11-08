МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Число пострадавших при обрушении дома в Тульской области выросло до пяти

Возбуждено уголовное дело по факту инцидента.
Глеб Владовский 2025-11-08 11:13:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Число пострадавших в результате обрушения дома в Тульской области выросло до пяти человек. Об этом сообщил RT.

Как сообщил телеканалу источник в правоохранительных органах, три человека были госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что всего в результате взрыва газа в жилом доме пострадали три человека, все они госпитализированы.

«Все они (пострадавшие - Прим. ред.) направлены в Ефремовскую районную больницу. Эвакуировано 10 жильцов, они находятся у своих родственников», - написал он в своем Telegram-канале.

В региональном Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту обрушения многоэтажки. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в поселке Куркино в Тульской области случился взрыв бытового газа. В результате пострадали два человека.

#в стране и мире #Тульская область #Взрыв газа #Обрушение дома #дмитрий миляев
