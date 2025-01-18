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Белоусов поздравил бойцов, освободивших Времевку

Министр обороны поблагодарил командование и личный состав 394-го мотострелкового Краснознаменного полка.
2025-01-18 12:50:59
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, которые освободили населенный пункт Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в МО РФ.

Глава ведомства поблагодарил командование и личный состав 394-го мотострелкового Краснознаменного полка.

Напомним, об освобождении Времевки в Минобороны России сообщили сегодня. Националистов выбили подразделения группировки войск «Восток».

Также бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петропавловка.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ДНР #освобождение #министр обороны #поздравление #Андрей Белоусов #времевка
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