МО РФ показало кадры освобождения Времевки в ДНР

Министерство обороны России показало кадры освобождения населенного пункта Времевка в Донецкой Народной Республике. Операцию провели штурмовики группировки войск «Восток».

В ходе боя российские военнослужащие зачистки около 600 зданий и разбили укрепрайон украинских боевиков. На одном из зданий после боя установили российский триколор.

В оборонном ведомстве отметили, что успешное продвижение подразделений «Востока» стало результатом грамотного управления, самоотверженности бойцов, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчетов артиллерии, FPV-дронов и беспилотной авиации.

Напомним, что об освобождении населенного пункта Министерство обороны сообщило накануне. Отмечается, что подразделения группировки «Восток» взяли его под контроль в ходе продвижения в глубину обороны врага.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов