МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ показало кадры освобождения Времевки в ДНР

На крыше одного из домов российские военнослужащие установили триколор.
2025-01-18 12:39:47
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры освобождения населенного пункта Времевка в Донецкой Народной Республике. Операцию провели штурмовики группировки войск «Восток».

В ходе боя российские военнослужащие зачистки около 600 зданий и разбили укрепрайон украинских боевиков. На одном из зданий после боя установили российский триколор.

В оборонном ведомстве отметили, что успешное продвижение подразделений «Востока» стало результатом грамотного управления, самоотверженности бойцов, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчетов артиллерии, FPV-дронов и беспилотной авиации.

Напомним, что об освобождении населенного пункта Министерство обороны сообщило накануне. Отмечается, что подразделения группировки «Восток» взяли его под контроль в ходе продвижения в глубину обороны врага.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#Минобороны РФ #освобождение #спецоперация #времевка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 