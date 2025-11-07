Военные моряки Таиланда спасли россиян с севшего на скалы катера

В Таиланде военные моряки спасли четырех россиян с севшего на скалы катера. Об этом сообщил портал Khaosod.

Инцидент произошел в 4,6 морских милях (свыше восьми километров) от берега острова Майтхон.

«Четверо туристов, все граждане России, благополучно добрались до острова, но оказались в ловушке на крутом скалистом склоне, а их скоростной катер не смог сдвинуться с места», - говорится в материале.

Прибывшие на сигнал о помощи военные обнаружили застрявших туристов и удостоверились в их безопасности. Однако сильные волны мешали благополучно добраться до россиян. Через некоторое время группа спасателей смогла вызволить туристов с катера и довезти их до берега.

Уточняется, что в ходе спасательной операции никто не пострадал, а оборудование не получило повреждения.