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В МО РФ сообщили об ответном ударе по газовой инфраструктуре Украины

Удар нанесли в ответ на попытку со стороны ВСУ атаковать компрессорную станцию «Русская» в селе Гай-Кодзор, объяснили в Министерстве обороны.
2025-01-16 00:32:06
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины в ответ на действия боевиков. Одной из уничтоженных целей стала наземная инфраструктура подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области, сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что удар нанесли утром 15 января. Он стал ответом на попытку украинских боевиков поразить компрессорную станцию «Русская» в селе Гай-Кодзор Краснодарского края, а также на атаки ВСУ по территории России.

Согласно сообщению Минобороны, ВС РФ продолжают следить за обстановкой. В МО напомнили, что на любые провокации киевского режима дадут аналогичный ответ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Минобороны РФ
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