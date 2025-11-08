МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В жилом доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие

Глава региона отметил, что двое пострадавших средней степени тяжести направлены в Ефремовскую больницу.
Игнат Далакян 2025-11-08 09:28:18
© Фото: dmilyaev, Telegram

В многоквартирном доме в поселке Куркино в Тульской области случился взрыв бытового газа. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Двое пострадавших средней степени тяжести направлены в Ефремовскую больницу. Информация по пострадавшим уточняется», - написал в своем Telegram-канале глава Тулськой области.

Он добавил, что в результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.

Для жителей организовали пункт временного пребывания в школе №1. На место случившегося направили семь бригад медиков. Глава региона отметил, что первая группа скорой помощи прибыла через 12 минут.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина.

 

#Тульская область #газ #Взрыв газа #Куркино
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 