В жилом доме в Тульской области взорвался газ, есть пострадавшие

В многоквартирном доме в поселке Куркино в Тульской области случился взрыв бытового газа. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Двое пострадавших средней степени тяжести направлены в Ефремовскую больницу. Информация по пострадавшим уточняется», - написал в своем Telegram-канале глава Тулськой области.

Он добавил, что в результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.

Для жителей организовали пункт временного пребывания в школе №1. На место случившегося направили семь бригад медиков. Глава региона отметил, что первая группа скорой помощи прибыла через 12 минут.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина.