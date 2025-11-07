МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп допустил вывод Венгрии из режима санкций против нефти из РФ

Президент США признал, что Будапешту тяжело отказаться от российских энергоресурсов.
Дима Иванов 2025-11-07 21:08:22
© Фото: Ting Shen, Xinhua, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что США изучают возможность вывести Венгрию из режима санкций против российского нефтегазового сектора, чтобы Будапешт продолжил закупать нефть у России. Об этом президент США сказал журналистам во время встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Белом доме.

Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из России из-за географического положения , признал американский президент. При этом многие европейские страны, у которых таких проблем нет, продолжают закупать нефть и газ у России, заявил Трамп.

Орбан отметил, что Будапешт получает нефть по трубопроводам, и у страны нет порта для закупок по морю - «трубопровод это не идеологический и не политический вопрос, а физическая реальность»

Поставки нефти и газа из России имеют жизненно важное значение для Венгрии, подчеркнул Орбан.

Ранее Трамп сказал, что есть шанс на его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.

#сша #Дональд Трамп #Венгрия #Виктор Орбан #нефть из России
