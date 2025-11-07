Трамп допустил вывод Венгрии из режима санкций против нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что США изучают возможность вывести Венгрию из режима санкций против российского нефтегазового сектора, чтобы Будапешт продолжил закупать нефть у России. Об этом президент США сказал журналистам во время встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Белом доме.

Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из России из-за географического положения , признал американский президент. При этом многие европейские страны, у которых таких проблем нет, продолжают закупать нефть и газ у России, заявил Трамп.

Орбан отметил, что Будапешт получает нефть по трубопроводам, и у страны нет порта для закупок по морю - «трубопровод это не идеологический и не политический вопрос, а физическая реальность»

Поставки нефти и газа из России имеют жизненно важное значение для Венгрии, подчеркнул Орбан.

Ранее Трамп сказал, что есть шанс на его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.