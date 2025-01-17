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Ирина Лосик провела экскурсию для бойцов СВО на выставке «Образ и слово»

Больше всего участников спецоперации заинтересовала зона выставки, посвященная плакатам времен Великой Отечественной войны.
Алексей Курильченко 2025-01-17 08:40:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Участники специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в Москве, посетили выставку «Образ и слово. Искусство советского плаката». Она проходит в Государственном историческом музее. Экспозиция разделена на пять тематических зон. Первая - «Творцы и строители», вторая посвящена советским женщинам, третья высмеивает человеческие недостатки, четвертая воспевает спорт.

Еще в одной зоне собрали плакаты военных лет. Они заинтересовали участников спецоперации больше всего. Экскурсию для бойцов провела внучка Героя Советского Союза, маршала бронетанковых войск Олега Лосика, ведущая телеканала «Звезда», автор и руководитель выставки Ирина Лосик.

«Они пропускают все это через себя, через душу, особенно им понравился раздел "Тыл и фронт", и когда они захотели сделать общую фотографию, они выбрали плакат, на котором написано "Мы победим". Я надеюсь, действительно, что скоро, очень скоро мы действительно победим и будем отмечать еще один День Победы!» - сказала ведущая.

Уникальная по своему содержанию выставка «Образ и слово. Искусство советского плаката» открылась 1 ноября прошлого года в залах Государственного исторического музея. Среди ее экспонатов - знаменитый плакат «Родина-мать зовет!» и сотни других «говорящих» плакатов, а также работы, созданные нейросетью. Посетители с помощью современных технологий смогут ознакомиться с историей советского периода, а также поучаствовать в создании собственного плаката. Выставка будет работать до 31 января.

#Выставка #экскурсия #участники СВО #«Образ и слово. Искусство советского плаката»
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