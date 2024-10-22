Автор выставки «Искусство советского плаката» в ГИМ рассказала об уникальных технологиях экспозиции

В Государственном историческом музее готовится к открытию масштабная мультимедийная выставка «Образ и слово. Искусство советского плаката». Среди ее экспонатов - знаменитый плакат «Родина-мать зовет!» и сотни других «говорящих» плакатов, а также работы, созданные нейросетью. Об интерактивном наполнении экспозиции, ее тематических зонах, а также уникальных технологических решениях рассказала автор идеи, президент фонда «Наследники Победителей», ведущая «Звезды» Ирина Лосик.

«На одной площадке мы собрали огромное количество достойных авторов. Эти люди внесли огромный вклад в плакатное искусство в мире и совершили подвиг. У нас будет 120 оригинальных плакатов, 350 плакатов в мультимедиа. Впервые в стенах Государственного исторического музея будут собраны плакаты совершенно из разных музеев», - заявила президент фонда в ходе пресс-конференции.

Уникальная по своему содержанию выставка откроется 1 ноября в залах ГИМ и продлится до 31 января 2025 года. Инсталляция поделена на пять исторических зон. Посетители с помощью современных технологий смогут ознакомиться с историей советского периода, а также поучаствовать в создании собственного плаката.