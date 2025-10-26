В Чехии за два месяца удвоилось число украинских беженцев

Число прибывших в Чехию украинских беженцев увеличилось вдвое за последние два месяца. Об этом сообщило издание Novinky со ссылкой на пресс-секретаря МВД страны Гану Мала.

По его словам, в сентябре украинцам выдали около 13 500 разрешений на временную защиту. Это рекордный месячный показатель за 2025 год. Всего на территории Чехии насчитывается около 400 000 беженцев.

«Причина столь такого роста выданных разрешений заключается в том, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 22 лет теперь могут беспрепятственно покидать свою страну», - добавил Мала.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов заявили об обязанности беженцев самостоятельно искать себе жилье. По словам министра по делам беженцев и миграции страны Моны Кейзер, решение связано с тем, что европейская страна достигла пределов своих возможностей в обеспечении беженцев убежищами. Власти намерены исключить беженцев из системы предоставления жилья.