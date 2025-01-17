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Полиция завела уголовное дело о мошенничестве по заявлению Федорищева

Дело возбуждено по статье за мошенничество.
Сергей Лебедев 2025-01-17 08:04:46
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Полиция по заявлению самарского губернатора Вячеслава Федорищева завела уголовное дело по статье за мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

«По заявлению... проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в конце прошлого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в судейском корпусе российского футбола присутствуют люди, которые якобы занимаются коррупцией. Он узнал о крупном долге местного клуба «Крылья Советов» в размере 36 миллионов рублей. 

Позже стало известно, что губернатор передал некоторые факты в правоохранительные органы, но в интересах следствия более никаких подробностей не привел.  

#Спорт #Футбол #Самарская область #МВД #полиция #Вячеслав Федорищев
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