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У отравившихся в санатории в Красноярском крае нашли норовирус

Специалисты взяли пробы продуктов и воды, а также обследуют персонал пищеблока санатория.
Сергей Лебедев 2025-01-17 07:35:05
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

У отравившихся в санатории в Красноярском крае обнаружили острую кишечную инфекцию. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В пробах, отобранных у заболевших, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа», - сказано в заявлении.

Сейчас специалисты взяли пробы продуктов и воды, а также обследуют персонал пищеблока санатория. Это нужно для выяснения того, как распространился возбудитель инфекции.

Напомним, массовое отравление произошло в минувший четверг. За медицинской помощью обратились 33 человека.

#в стране и мире #Красноярский край #отравление #красноярск #столовая #санаторий
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