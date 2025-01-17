У отравившихся в санатории в Красноярском крае нашли норовирус

У отравившихся в санатории в Красноярском крае обнаружили острую кишечную инфекцию. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В пробах, отобранных у заболевших, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа», - сказано в заявлении.

Сейчас специалисты взяли пробы продуктов и воды, а также обследуют персонал пищеблока санатория. Это нужно для выяснения того, как распространился возбудитель инфекции.

Напомним, массовое отравление произошло в минувший четверг. За медицинской помощью обратились 33 человека.