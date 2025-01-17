Канцелярия Нетаньяху подтвердила подписание соглашения с ХАМАС

Канцелярия Беньямина Нетаньяху подтвердила подписание Израилем, ХАМАС, Соединенными Штатами и Катаром соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Стороны окончательно одобрили сделку в Дохе, сообщает сегодня издание Jerusalem Post.

Биньямин Нетаньяху уже распорядился созвать правительство для утверждения соглашения. Предполагается, что кабмин одобрит документ в предстоящую субботу, что отложит освобождение первых трех заложников до понедельника.

Напомним, информация о том, что Израиль и ХАМАС подписали сделку, появилась накануне вечером. Однако официальных комментариев по этому поводу не было.

По словам экспертов, существует большая вероятность, что со временем соглашение будет нарушено. Дело в том, что между Палестиной и Израилем не решены многие многолетние противоречия, которые могут стать причиной новой эскалации конфликта.

При малейших нарушения договора Тель-Авив может возобновить и даже существенно расширить операцию в секторе Газа.