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Канцелярия Нетаньяху подтвердила подписание соглашения с ХАМАС

Израильский премьер-министр уже распорядился созвать правительство.
Сергей Лебедев 2025-01-17 06:49:55
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Канцелярия Беньямина Нетаньяху подтвердила подписание Израилем, ХАМАС, Соединенными Штатами и Катаром соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Стороны окончательно одобрили сделку в Дохе, сообщает сегодня издание Jerusalem Post.

Биньямин Нетаньяху уже распорядился созвать правительство для утверждения соглашения. Предполагается, что кабмин одобрит документ в предстоящую субботу, что отложит освобождение первых трех заложников до понедельника.

Напомним, информация о том, что Израиль и ХАМАС подписали сделку, появилась накануне вечером. Однако официальных комментариев по этому поводу не было.

По словам экспертов, существует большая вероятность, что со временем соглашение будет нарушено. Дело в том, что между Палестиной и Израилем не решены многие многолетние противоречия, которые могут стать причиной новой эскалации конфликта.

При малейших нарушения договора Тель-Авив может возобновить и даже существенно расширить операцию в секторе Газа.

#в стране и мире #Израиль #переговоры #Соглашение #ХАМАС #сделка
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