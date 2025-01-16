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Эксперт: нарушение сделки ХАМАС приведет к более мощной операции Израиля

Многолетние вопросы палестино-изральских взаимоотношений не решены, поэтому остается почва для новой эскалации конфликта.
Сергей Лебедев 2025-01-16 13:07:33
© Фото: Mohammed Nasser, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может возобновить и даже расширить операцию в секторе Газа при малейших нарушениях договора о прекращении огня. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

«Малейшее нарушение может быть использовано Нетаньяху и теми, кто придет ему на замену, для возобновления операции. Причем даже в более серьезных масштабах», - говорит эксперт.

Сергей Балмасов добавил, что решение о примирении было принято из-за давления на Биньямина Нетаньяху со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Однако ситуацию между Палестиной и Израилем нельзя рассматривать в отрыве от всей истории конфликта, который длится уже более 70 лет. Главным образом, старые вопросы не решены, поэтому почва для новых вспышек остается. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

«Насколько соглашение будет надежным, трудно сказать. Может разделить судьбу многочисленных прежних договоренностей», - отметил востоковед.

Ранее стало известно, что движение ХАМАС отказалось от достигнутых договоренностей по прекращению огня, пытаясь оказать давление на Тель-Авив. Об этом сегодня заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения», - цитирует сообщение издание The Times of Israel.

В канцелярии добавили, что правительство не соберется для утверждения сделки, пока посредники не уведомят, что ХАМАС принял все ее пункты.

На эти заявления уже отреагировали в палестинском движении. Член политического крыла ХАМАС Иззат аль-Ришек опроверг информацию об отказе от достигнутых договоренностей, подчеркнув приверженность прекращению огня.

 

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