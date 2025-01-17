Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ, передвигавшийся на боевой бронированной технике на Красноармейском направлении СВО. Министерство обороны РФ показало боевую работу наших бойцов.

Расчеты БПЛА передали нашим разведчикам сведения о скрытой переброске живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Архангельское в ДНР. Используя складки местности и погодные условия, бойцы скрытно добрались до огневых позиций и начали наблюдать за противником.

Во время ночного наблюдения они заметили перемещение подразделений ВСУ. Боевики двигались на бронетранспортере М113 производства США. Когда боевая машина подошла к перекрестку, по ней открыли огонь из 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд» и «Утес».

Украинские националисты попытались эвакуировать подбитый нашими пулеметчиками бронетранспортер с помощью другой техники, однако ее тоже уничтожили российские бойцы.

«Результат оказался очень положительным. Уничтожили три единицы техники противника: М113, БТР советского производства и боевая машина пехоты», - рассказал наводчик пулеметного взвода Максим Лаптев.

Ранее тульские десантники показали уничтожение пехоты ВСУ в Курской области. Кадры объективного контроля подтвердили поражение целей.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.