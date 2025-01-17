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Более половины американцев не одобряют результаты работы Байдена

В опросе приняли участие не менее 900 жителей США, большая часть из которых не одобряют результаты работы уходящего с поста президента.
Дарина Криц 2025-01-17 04:41:09
© Фото: IMAGO CNP MediaPunch Globallookpress

Подавляющее большинство американцев не одобряют результаты Джо Байдена на президентском посту. Согласно проведенному телеканалу Fox News опросу, многие из них относятся к нему неблагосклонно.

В частности, 42% респондентов сообщили, что одобрительно относятся к результатам его работы, а 57% опрошенных напротив - не одобряют. Еще 59% опрошенных американцев заявили о неблагосклонном отношении к Байдену. В опросе участвовали не менее 900 взрослых жителей страны, его проводили в период с 10 по 13 января.

Кроме того, Fox News представил и другую статистику - уровня преступности при администрации Джо Байдена.

«В 2024 году насильственные преступления продолжали снижаться, согласно предварительным данным из 85 крупных городов. Это включало снижение показателей убийств на 17,5%. За первые три квартала минувшего года наблюдалось снижение изнасилований на 7,1%, нападений с отягчающими обстоятельствами на 3,6% и ограблений на 7,8%», - уточнило СМИ.

При этом с 2021 по 2022 годы насильственные преступления сократились на 1,7%, а в течение II квартала 2023 года по 2024 год этот показатель снизился на 10,3%.

С 2021 по 2022 годы уровень убийств снизился на 6,1%, в 2023 году - на 11,6% и, наконец, на 22,7% в 2024 году, уточнил телеканал со ссылкой на министерство юстиции (DOJ) США.

Напомним, 15 января Байден обратился к нации с прощальной речью.

#в стране и мире #сша #Рейтинг #Джо Байден #результаты работы #работа президентом
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