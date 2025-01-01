В возрасте 96 лет умер бывший эстонский президент Рюйтель

Вчера, 31 декабря, в возрасте 96 лет скончался бывший эстонский президент и экс-председатель Верховного Совета ЭССР Арнольд Рюйтель. Об этом сообщили в канцелярии руководителя республики.

Действующий глава государства Алар Карис выразил глубочайшие соболезнования близким и родным умершего политика. Он заявил, что будут проведены государственные похороны экс-президента.

Арнольд Рюйтель в годы СССР был видным партийным функционером. Так, в 1979 году он стал первым заместителем председателя Совета Министров Эстонской ССР, а в 1983-м назначен председателем Президиума Верховного Совета ЭССР. В марте 1990 года его избрали уже председателем Верховного Совета ЭССР.

Политик сыграл главную роль в подготовке Декларации о суверенитете. Под его руководством Верховный Совет ЭССР принял закон о восстановлении действия Конституции Эстонской Республики 1938 года.

В 2001 году Арнольд Рюйтель был избран президентом Эстонии. На этом посту он пробыл пять лет.

Напомним, ранее скончался 39-й президент США Джимми Картер.