Орбан: поддержка членства Украины в Евросоюзе идет на спад

Со временем эта волна исчезнет, считает премьер-министр Венгрии.
Владимир Рубанов 2025-10-27 22:39:21
© Фото: Presidential Office Of Ukraine, Global Look Press

Волна поддержки членства Украины в Европейском союзе идет на спад в Европе и исчезнет. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

Венгрия выступает против членства Украины в Евросоюзе и блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и премьер-министр Виктор Орбан прямо заявляют, что пока они занимают свои должности, Украины не начнет вступление в ЕС.

Главная причина - Венгрия считает, что членство Украины создаст угрозу для безопасности, экономики и рынка труда в Европе, приведет к войне и потерям для европейских народов. Также Будапешт опасается, что это подорвет продовольственную безопасность и ударит по венгерским фермерам.

Венгрия настаивает на том, что отношения с Украиной должны ограничиваться стратегическим партнерством, а не членством. Одной из причин блокировки начала переговоров также является вопрос о правах венгерского меньшинства в Закарпатской области Украины. Правительство Орбана провело референдум, в котором около 95% венгров высказались против быстрого членства Украины в ЕС.

