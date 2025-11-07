Российская армия, шаг за шагом продвигаясь на пути к полному освобождению Красноармейска и Димитрова, встречает местных жителей, которых осталось не так уж много. Они рассказывают о зверствах ВСУ, в частности, как те сбрасывают с беспилотников мины на их дома и участки.

В беседе с корреспондентом «Звезды» Игорем Лапиком житель Анатолий Дзюба рассказал, как боевики хотели учинить над ним расправу. Он вырос в этих краях, и никуда уезжать не собирается.

«С этими разве жить возможно? Это ж не люди. Они дрон подняли - а тогда на дроны я не обращал внимания - и прямо мне во двор французского производства мину с шариками заряженную. Ну, я ухилился, слава Богу, в сторону, вот так сидел и выглядывал из-за забора», - поделился воспоминаниями мужчина.

Немногим ранее стало известно о запрете командования ВСУ своими подчиненным общаться с местными жителями. Это касается Красноармейского направления. Украинским войскам было приказано открывать по гражданским лицам огонь при попытке приблизиться.