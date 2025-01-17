В Постоянном представительстве России при ООН предположили, что идея со снижением мобилизационного возраста с 25 до 18 лет бесперспективна и не поможет киевским властям набрать необходимое количество мужчин-смертников. По мнению главы Постпредства Василия Небензи, многие этого возраста уже покинули страну.

«Не замечая возмущений не желающих отправляться в бессмысленную мясорубку простых украинцев в насильственной мобилизации, они сегодня настаивают на том, чтобы просроченный украинский эстрадный артист снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет. При этом игнорируется мнение экспертов о том, что многие мужчины в этой возрастной категории Украину уже покинули, и набрать недостающее число смертников на фронт эта мера не позволит», - выступил Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Он сравнил нынешнюю киевскую власть с проамериканским режимом в Афганистане, павшим в 2021 году, отметив, что ее ждет тот же бесславный конец.

Как заявил «Звезде» 7 января посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, 90% украинцев не вернутся из-за границы к режиму Зеленского. Он раскритиковал заявления главы министерства национального единства Украины Алексея Чернышова, сказавшего, что из страны уехало 20-25 миллионов, а на Украине живет 32 миллиона. Мирошник назвал это враньем.