Трамп хочет сохранить Будапешт как место его возможной встречи с Путиным

Трамп отметил, что венгреский премьер Орбан очень хорошо знает Путина.
Дима Иванов 2025-11-07 21:31:51
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сохранить Будапешт как место для его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сказал во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Трампа, Орбан уверен, что конфликт на Украине удастся завершить в недалеком будущем.

«Встреча с Путиным - да, мы говорили об этом с Виктором. Он понимает Путина и очень хорошо его знает», - сказал Трамп.

Президент США обвинил в развязывании конфликта администрацию Джо Байдена и подчеркнул, что Украина сильно из-за этого пострадала.

«Посмотрите, что стало с Украиной - это теперь куда более ослабленная страна, множество людей погибло. Посмотрите, во что все это превратилось - совершенно другой мир», - сказал Трамп.

При этом Трамп отметил, что России конфликт тоже не идет на пользу.

Ранее Владимир Путин, комментируя перенос встречи с Трампом сказал, что диалог всегда лучше, чем конфронтация и тем более война. 

