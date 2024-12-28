Трамп призвал суд отсрочить запрет на TikTok до его инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить запрет на китайскую социальную сеть TikTok. Он намерен решить спор самостоятельно после инаугурации.

«Президент Трамп не занимает никакой позиции по существу спора. Вместо этого он призывает суд отсрочить дату вступления закона в силу, чтобы позволить его новой администрации добиться такого решения, которое позволило бы предотвратить запрет TikTok по всей стране», — передает РИА Новости со ссылкой на ходатайство.

Команда Трампа планирует предотвратить запрет на соцсеть, который ранее инициировал президент США Джо Байден. В документе отметили, что кандидат на выборы президента США Камала Харрис использовала TikTok в предвыборной компании, несмотря на то, что запрет инициировала ее администрация.

Сам Трамп не скрывает, что использовал платформу для общения с избирателями. В соцсети у него почти 15 миллионов подписчиков.

Ранее в США начали опасаться использования платформы из-за возможных связей с властями Китая. Кроме того, они предполагали, что правительство КНР может потребовать данные пользователей.