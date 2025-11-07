МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Sky: британских военных госпитализировали после испытания новых бронемашин

Военнослужащие пожаловались на проблемы со слухом.
Константин Денисов 2025-11-07 20:22:45
© Фото: gov.uk

Британских военных госпитализировали после испытаний новых бронемашин Ajax. Об этом сообщает телеканал Sky, ссылаясь на источники в минобороны страны.

В ведомстве заверили, что такие случаи единичны, и проблема не носит системного характера. Однако такие жалобы поступали от военнослужащих уже давно. Некоторым бойцам понадобилась медицинская помощь.

Эксперты связывают проблемы экипажей бронемашин со здоровьем с конструктивными особенностями техники. При движении она сильно вибрирует, из-за этого даже невозможно вести стрельбу. Также военнослужащие обращались к врачам из-за боли в суставах после эксплуатации Ajax.

В свою очередь, конструкторы уверяют, что исправили все недостатки. Однако в Британии уверены, что если проблема не уйдет, то планы Британии по экспорту бронемашин не осуществятся.

Ранее в Лондоне усмотрели в РФ опасность и призвали больше тратиться на оборону.

#в стране и мире #военная техника #военные #здоровье #Великобритания #проблемы
