В Британии усмотрели в РФ опасность и призвали больше тратиться на оборону

Экс-военачальник лорд Хоутон заявил, что у президента РФ Путина есть «набор стратегических возможностей», в то время как НАТО и Британия озабочены соцобеспечением.
Марина Крижановская 2025-11-03 00:15:00
© Фото: Valentin Wolf, imageBROKER.com, Globallookpress

В Великобритании раскритиковали политику приоритета социального обеспечения в ущерб безопасности страны. Выступая в Палате лордов, бывший начальник британских вооруженных сил Николас Хоутон заявил, что Россию нужно «остановить» на Украине, в противном случае грядет «большая мировая война».

«Лорд Хоутон из Ричмонда, занимавший пост начальника штаба обороны с 2013 по 2016 год, заявил, что правительству необходимо предпринять больше мер в условиях угрозы со стороны России, добавив, что текущий процесс принятия решений по-прежнему напоминает "планирование мирного времени"», - цитирует его слова газета Express.

Также Хоутон высоко оценил стратегическое положение России в украинском конфликте, заявив, что у президента Владимира Путина будут полностью мобилизованные вооруженные силы, «нетронутый набор стратегических возможностей, полностью мобилизованная военная экономика и окно возможностей для действий». При этом НАТО и Великобритания, в частности, до сих пор считает приоритетным социальное обеспечение чем национальная безопасность, подчеркнул бывший высокопоставленный военный.

Напомним, в конце октября в Соединенном Королевстве заявили о готовности отправить на Украину войска. По словам нынешнего министра обороны Джона Хили, страна готова выделить миллионы фунтов стерлингов, чтобы отправить военных на украинскую территорию.

#Россия #в стране и мире #НАТО #расходы на оборону #Великобритания #украинский конфликт
