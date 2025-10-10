МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Норвегии увидели угрозу срыва переговоров с Россией о треске

Страны до сих пор не согласовали квоты в Баренцевом море.
Константин Денисов 2025-10-10 17:51:01
© Фото: Roman Denisov, Роман Денисов, Russian Look

Переговоры Норвегии и России о квотах вылова трески в Баренцевом море находятся под угрозой срыва. Об этом сообщает Fiskeribladet.

Объемы вылова ежегодно определяет двусторонняя российско-норвежская комиссия. Она продолжала свою работу все эти годы, несмотря на поддержку Норвегией всех санкций против России.

Однако в 2025 году Норвегия ввела ограничения против Москвы в сфере рыболовства, запретив российским судам заходить в норвежские порты. Переговоры прошли 6 октября, но пока они не дали никаких результатов.

В Норвегии рассматривают в качестве исключения выдачу временных разрешений отдельным российским судам. В Росрыболовстве ответили, что если соглашение так и не будет достигнуто, то Россия будет вылавливать треску исходя из своих интересов и потребностей.

#Россия #в стране и мире #санкции #норвегия #переговоры #треска
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 