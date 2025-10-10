В Норвегии увидели угрозу срыва переговоров с Россией о треске

Переговоры Норвегии и России о квотах вылова трески в Баренцевом море находятся под угрозой срыва. Об этом сообщает Fiskeribladet.

Объемы вылова ежегодно определяет двусторонняя российско-норвежская комиссия. Она продолжала свою работу все эти годы, несмотря на поддержку Норвегией всех санкций против России.

Однако в 2025 году Норвегия ввела ограничения против Москвы в сфере рыболовства, запретив российским судам заходить в норвежские порты. Переговоры прошли 6 октября, но пока они не дали никаких результатов.

В Норвегии рассматривают в качестве исключения выдачу временных разрешений отдельным российским судам. В Росрыболовстве ответили, что если соглашение так и не будет достигнуто, то Россия будет вылавливать треску исходя из своих интересов и потребностей.