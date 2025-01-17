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Диетолог рассказала, как похудеть за месяц без вреда

Для снижения веса необходимо создать себе дефицит калорий, рассказала специалист.
Игнат Далакян 2025-01-17 19:35:42
© Фото: Elena Sikorskaya, Russian Look, Globallookpress

Диетолог и нутрициолог Ольга Панова рассказала, как можно похудеть за месяц без вреда для здоровья. По словам специалиста, для снижения веса необходимо создать себе дефицит калорий.

«Исходя из того, чем вы питались, и какая была калорийность, надо как минимум в два раза уменьшить порции и хотя бы по 40 минут каждый день гулять на свежем воздухе», - объяснила в интервью радио Sputnik Панова.

Она добавила, что обязательно нужно соблюдать водный режим. В том числе, пить теплую воду перед едой. Также не стоит злоупотреблять хлебобулочными изделиями и по возможности убирать из рациона картошку и макароны хотя бы на некоторое время.

Кроме того, специалист предостерегла от употребления алкоголя, поскольку он калориен сам по себе и разжигает аппетит.

Для того, чтобы поджелудочная железа сильно не нагружалась нутрициолог рекомендует сделать режим питания дробным - есть небольшими порциями по пять раз в день.

Диетолог также рассказала, что основу рациона должны составлять клетчатка, белки и полезные жиры.

«В вашей порции всегда должны быть листья салата, овощи и фрукты. Фрукты желательно сделать самостоятельным приемом пищи», - сказала Панова.

Она объяснила, что обязательно в умеренном количестве нужно употреблять орехи, семена и оливковое масло. В период похудения предпочтение лучше отдать тому, что приготовлено на пару или запеченной пище.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала, какие продукты замедляют старение. Она посоветовала обратить особое внимание продуктам с антиоксидантной активностью.

#в стране и мире #похудение #диетолог #снижение веса
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