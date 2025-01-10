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Диетолог рассказала о продуктах, которые замедляют старение

Русакова посоветовала особое внимание уделить продуктам с антиоксидантной активностью.
Карина Тазетдинова 2025-01-10 15:15:46
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Диетолог Дарья Русакова поделилась со «Звездой» секретами правильного питания, которые помогают продлевать молодость. В таком случае рацион должен содержать основные группы продуктов, быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам и включать продукты, обладающие антиоксидантной активностью (то есть способные противостоять окислительным реакциям в организме).

Такая формула «молодости» содержит Омега-3, жирные кислоты. Они обычно содержатся в морепродуктах, рыбе, свежей зелени, овощах и фруктах, растительных маслах холодного отжима. Из мяса птицы, диетолог посоветовала выбирать нежирные сорта. Из продуктов, которые обладают антиоксидантной активностью Русакова также назвала — молоко, орехи, ягоды годжи и семена чиа.

Тем не менее, важно учитывать индивидуальные особенности организма, в том числе и генетические. Зная это, вы сможете составлять индивидуальный рацион.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала об антиоксидативных свойствах граната. Кроме того, он защищает от окисления даже содержащиеся в гранате антиоксиданты.

#рацион #правильное питание #диетолог #наш эксклюзив #молодость #рыба #антиоксиданты #Дарья Русакова
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