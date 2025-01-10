Диетолог рассказала о продуктах, которые замедляют старение

Диетолог Дарья Русакова поделилась со «Звездой» секретами правильного питания, которые помогают продлевать молодость. В таком случае рацион должен содержать основные группы продуктов, быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам и включать продукты, обладающие антиоксидантной активностью (то есть способные противостоять окислительным реакциям в организме).

Такая формула «молодости» содержит Омега-3, жирные кислоты. Они обычно содержатся в морепродуктах, рыбе, свежей зелени, овощах и фруктах, растительных маслах холодного отжима. Из мяса птицы, диетолог посоветовала выбирать нежирные сорта. Из продуктов, которые обладают антиоксидантной активностью Русакова также назвала — молоко, орехи, ягоды годжи и семена чиа.

Тем не менее, важно учитывать индивидуальные особенности организма, в том числе и генетические. Зная это, вы сможете составлять индивидуальный рацион.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала об антиоксидативных свойствах граната. Кроме того, он защищает от окисления даже содержащиеся в гранате антиоксиданты.