США закупят миллион дронов для вооруженных сил

Армия Соединенных Штатов намерена приобрести не менее миллиона беспилотников в ближайшие два-три года, а в дальнейшем может закупать от 500 тысяч до нескольких миллионов единиц ежегодно. Об этом в эксклюзивном интервью Reuters рассказал министр армии США Дэниел Дрисколл, подчеркнув масштабный рост закупок для усиления боевых возможностей.

По словам Дрисколла, такие планы отражают стратегический сдвиг в пользу дронов как ключевого элемента современной войны, особенно после уроков конфликта на Украине.

«Мы планируем купить не менее миллиона дронов в ближайшие два-три года, и это только начало: в долгосрочной перспективе закупки могут достигать от полумиллиона до миллионов единиц в год», - заявил он, отметив вызовы в производстве и логистике.

Министр уточнил, что фокус будет на разнообразных типах БПЛА: от малых разведывательных до ударных и роевых систем. Это часть более широкой программы модернизации армии, где дроны составят основу наземных операций. Бюджет на 2026 финансовый год уже предусматривает значительное увеличение финансирования - до 2,5 млрд долларов на беспилотники, по сравнению с 1,2 млрд в 2025-м.

Дрисколл подчеркнул необходимость партнерств с частным сектором, включая компании вроде Anduril и Skydio, для ускорения поставок. Однако критики в Конгрессе опасаются роста расходов и этических вопросов, связанных с автономными системами.

Вооруженные силы США значительно уступают России в разработке и использовании БПЛА в боевых условиях. Такой вывод в августе сделала газета Politico, после общения с экспертами.