Россиянина включили в список освобождаемых заложников ХАМАС

Гражданина РФ Александра Труфанова внесли в список освобождаемых членами движения ХАМАС заложников. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на израильские СМИ.

«Боевики ХАМАС похитили Труфанова вместе с семьей. Отца застрелили у него на глазах. Мать и невесту боевики отпустили в рамках первой заключенной сделки по обмену заложников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные в списке люди указаны не в порядке освобождения. Кроме того, до сих пор неясно, в каком состоянии находятся заложники.

Как сообщает телеканал, передача освобожденных пройдет в несколько этапов, после чего семьи заложников получат всю информацию о состоянии возвращенных.

Напомним, что 29 мая 2024 года в сети появился видеоролик, на котором показан 28-летний россиянин, взятый в заложники боевиками. Предполагается, что ролик сняли в секторе Газа. Ожидается, что 19 января 2025 года вступит в силу соглашение о прекращении огня, в рамках которого состоится обмен заложниками.