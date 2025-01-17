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Россиянина включили в список освобождаемых заложников ХАМАС

Палестинцы освободят Труфанова в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.
Глеб Владовский 2025-01-17 19:12:10
© Фото: IsraelInRussia Telegram

Гражданина РФ Александра Труфанова внесли в список освобождаемых членами движения ХАМАС заложников. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на израильские СМИ.

«Боевики ХАМАС похитили Труфанова вместе с семьей. Отца застрелили у него на глазах. Мать и невесту боевики отпустили в рамках первой заключенной сделки по обмену заложников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные в списке люди указаны не в порядке освобождения. Кроме того, до сих пор неясно, в каком состоянии находятся заложники.

Как сообщает телеканал, передача освобожденных пройдет в несколько этапов, после чего семьи заложников получат всю информацию о состоянии возвращенных.

Напомним, что 29 мая 2024 года в сети появился видеоролик, на котором показан 28-летний россиянин, взятый в заложники боевиками. Предполагается, что ролик сняли в секторе Газа. Ожидается, что 19 января 2025 года вступит в силу соглашение о прекращении огня, в рамках которого состоится обмен заложниками.

#в стране и мире #сектор Газа #ХАМАС #гражданин РФ #освобождение заложников #заложники хамас
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