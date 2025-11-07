Тела криптотрейдера Новака и его жены закопали в пустыне в Дубае

Убийцы криптотрейдера Романа Новака и его супруги закопали их тела в пустыне. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«По версии следствия, в октябре этого года на территории Объединённых Арабских Эмиратов фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты. В дальнейшем обоих потерпевших убили, а тела закопали в пустыне», - говорится в сообщении.

Также известно, что у убийц были сообщники, которые заранее арендовали автомобили и квартиры с целью совершения преступления. Мотивом преступников стала криптовалюта, которую они хотели похитить у Новака и его супруги.

Ранее сообщалось о том, что правоохранители задержали двух подозреваемых в причастности к преступлению. Оба арестованы до 28 декабря.

Около месяца назад пара перестала выходить на связь. По версии следствия, они должны были встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другое авто и уехали на встречу. После этого супруги пропали.