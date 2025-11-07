МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд арестовал подозреваемых в убийстве семьи криптотрейдера в Дубае

Романа Новака и его жену, предварительно, убили и расчленили.
Дима Иванов 2025-11-07 17:25:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Суд в Петербурге заключил под стражу до 28 декабря подозреваемых в убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены в ОАЭ, сообщил корреспондент «Звезды».

Бывший оперативный сотрудник Константин Шахт вину не признал. Второй подозреваемый, Юрий Шарыпов, частично признал вину и просил домашний арест. Он утверждает, что не видел преступления.

По предварительным данным, супругов убили и расчленили. Расправились с ними в ОАЭ. Около месяца назад пара перестала выходить на связь. По версии следствия, они должны были встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другое авто и уехали на встречу. После этого супруги пропали.

#убийство #оаэ #наш эксклюзив #Роман Новак
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 