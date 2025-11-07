Суд арестовал подозреваемых в убийстве семьи криптотрейдера в Дубае

Суд в Петербурге заключил под стражу до 28 декабря подозреваемых в убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены в ОАЭ, сообщил корреспондент «Звезды».

Бывший оперативный сотрудник Константин Шахт вину не признал. Второй подозреваемый, Юрий Шарыпов, частично признал вину и просил домашний арест. Он утверждает, что не видел преступления.

По предварительным данным, супругов убили и расчленили. Расправились с ними в ОАЭ. Около месяца назад пара перестала выходить на связь. По версии следствия, они должны были встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другое авто и уехали на встречу. После этого супруги пропали.