Пожарный спас два дома в Лос-Анджелесе при помощи молока и пива

Начальник пожарной службы округа Ориндж в пригороде Лос-Анджелеса Брайан Феннесси спас дом своего брата нестандартным способом. Спасатель охладил плавящийся от огня счетчик на доме соседа своего родственника при помощи молока и пива. Об инциденте сообщил телеканал KABC.

Специалист поделился, что заметил, как огонь от пожара «Итон» подобрался к району, где жил его брат. Он позвонил ему, чтобы предупредить, но не дозвонился. Тогда пожарный приехал к дому брата сам. Позже выяснилось, что вся семья уже эвакуировалась, но пламя охватило все здания поблизости, кроме дома его брата и соседа. Тогда Феннесси увидел, что на одном из домов начал плавиться газовый счетчик. Воды поблизости не оказалось, и тогда мужчина начал искать то, чем можно было бы охладить его.

«Я подумал, я посмотрю в холодильнике, но все, что там было, это немного молока и пара (бутылок. - Прим. ред.) пива», - рассказал пожарный в интервью телеканалу.

После того как пожар закончился, уцелели только два этих дома.

Ранее издание New York Post сообщило, что пожар в Лос-Анджелесе уничтожил более 200 картин Хантера Байдена. Стоимость этих работ сына действующего президента США оценивается в «миллионы долларов», отметила газета.