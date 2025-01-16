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NYP: пожар в Лос-Анджелесе уничтожил более 200 картин Хантера Байдена

По данным издания, стоимость работы сына президента США оценивается в «миллионы долларов».
Игнат Далакян 2025-01-16 17:00:18
© Фото: hunterbidenn, Instagram*

Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил более 200 картин Хантера Байдена. Об этом пишет газета New York Post.

Издание пишет, что стоимость работ сына действующего американского президента оценивается в «миллионы долларов». Цена одного произведения примерно 500 тысяч долларов.

Отмечается, что коллекция хранилась на складе неподалеку от дома адвоката Хантера Байдена Кевина Морриса в Пасифик-Палисейдс. В этом месте находился один из крупных очагов пожара. Однако газета пишет, что сам дом Морриса не пострадал.

Сын действующего президента Соединенных Штатов не является профессиональным художником. Самоучка занимался живописью, когда лечился от наркозависимости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пожары в Лос-Анджелесе вскрыли гнойник проблем США. По словам дипломата, штаты поучают весь мир, но не могут справиться самостоятельно со своей проблемой.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #пожар #сша #Хантер Байден #картины #Лос-Анжелес
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