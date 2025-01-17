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Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве

Подписание прошло сразу после переговоров между главами государств.
Глеб Владовский 2025-01-17 17:23:42
© Фото: ТРК Звезда © Видео: ТРК Звезда

Президент РФ Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Подписание прошло сразу после переговоров.

В Кремле подчеркивали, что соглашение призвано заменить договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, который действовал между странами с 2001 года. Отмечалось, что новый договор должен вывести отношения между Россией и Ираном на новый уровень.

«Наша страна придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских российско-иранских отношений. В основе этих отношений лежат принципы равноправия, уважения и учета интересов друг друга», - подчеркнул Путин.

Напомним, что 17 января Пезешкиан прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе своего пребывания он поучаствовал в переговорах с Путиным.

#Россия #Иран #Владимир Путин #Соглашение #всеобъемлющее сотрудничество #Масуд Пезешкиан
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