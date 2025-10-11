В России назвали отрасли со средней зарплатой в 200 000 рублей

В России средняя зарплата превысила показатель в 200 000 рублей в трех отраслях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстат.

«В июле самые высокие зарплаты в России получали финансисты и страховщики - 221,9 тысячи рублей. В тройку также вошли занятые на производстве табачных изделий (206,3 тыс рублей) и в добыче нефти и газа (200,3 тыс рублей)», - говорится в материале.

Отмечается, что в то же время средняя зарплата в 150 тысяч рублей фиксировалась в четырех секторах в сфере информации и связи - 176,2 тыс рублей, добычи металлических руд - 164,4 тыс, научных исследований и разработок - 162,3 тыс, а также рыболовстве и рыбоводстве. Там этот показатель составил 159,6 тысячи рублей.

Ранее депутат Госдумы рассказал, как россиянам добиться индексации зарплат. Сотрудник может обратиться непосредственно к руководителю. Если это не поможет, то дальше следует идти в Государственную инспекцию труда и затем в суд.