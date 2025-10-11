МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России назвали отрасли со средней зарплатой в 200 000 рублей

По данным Росстата, средняя зарплата поднялась в сфере финансов и страхования, производства табака и добычи нефти и газа.
Глеб Владовский 2025-10-11 09:42:20
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В России средняя зарплата превысила показатель в 200 000 рублей в трех отраслях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстат.

«В июле самые высокие зарплаты в России получали финансисты и страховщики - 221,9 тысячи рублей. В тройку также вошли занятые на производстве табачных изделий (206,3 тыс рублей) и в добыче нефти и газа (200,3 тыс рублей)», - говорится в материале.

Отмечается, что в то же время средняя зарплата в 150 тысяч рублей фиксировалась в четырех секторах в сфере информации и связи - 176,2 тыс рублей, добычи металлических руд - 164,4 тыс, научных исследований и разработок - 162,3 тыс, а также рыболовстве и рыбоводстве. Там этот показатель составил 159,6 тысячи рублей.

Ранее депутат Госдумы рассказал, как россиянам добиться индексации зарплат. Сотрудник может обратиться непосредственно к руководителю. Если это не поможет, то дальше следует идти в Государственную инспекцию труда и затем в суд.

#Россия #в стране и мире #Росстат #Сумма #отрасли #средняя зарплата
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 