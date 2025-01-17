МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин и Пашинян обсудили по телефону повестку ЕАЭС

Главы государств также подняли тему углубления сотрудничества двух стран.
Глеб Владовский 2025-01-17 18:10:02
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили повестку ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что главы государств поднимали тему дальнейшего углубления взаимодействия между двумя странами, в первую очередь в сфере энергетики.

«Констатированы весомые практические выгоды от совместной работы в рамках ЕАЭС, в том числе для экономики Армении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Пашинян пояснил ситуацию с шагами Еревана в плане отношений с Евросоюзом. Путин дал свой комментарий и оценку этим действиям.

Напомним, что власти Армении поддержали инициативу прозападных сил о вступлении страны в Евросоюз, которую также должны рассмотреть в парламенте страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Ереван не может находиться в ЕС и ЕАЭС одновременно.

#в стране и мире #ЕС #Никол Пашинян #Владимир Путин #ЕАЭС #телефонный разговор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 