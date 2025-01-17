Путин и Пашинян обсудили по телефону повестку ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили повестку ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что главы государств поднимали тему дальнейшего углубления взаимодействия между двумя странами, в первую очередь в сфере энергетики.

«Констатированы весомые практические выгоды от совместной работы в рамках ЕАЭС, в том числе для экономики Армении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Пашинян пояснил ситуацию с шагами Еревана в плане отношений с Евросоюзом. Путин дал свой комментарий и оценку этим действиям.

Напомним, что власти Армении поддержали инициативу прозападных сил о вступлении страны в Евросоюз, которую также должны рассмотреть в парламенте страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Ереван не может находиться в ЕС и ЕАЭС одновременно.