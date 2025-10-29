МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СБУ задержала митрополита УПЦ Арсения после его выхода из СИЗО

Суд решил освободить митрополита из следственного изолятора из-за срочной операции на сердце.
Виктория Бокий 2025-10-29 04:30:23
© Фото: pravoslavie, Telegram

СБУ задержала митрополита канонической УПЦ Арсения сразу после его освобождения из СИЗО. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

Известно, что суд решил освободить митрополита из следственного изолятора из-за срочной операции на сердце. Как только сотрудники СБУ узнали об этом, они тут же предъявили ему обвинения и увезли.

Напомним, митрополита Арсения арестовали в апреле 2024 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что арест наместника Святогорской лавры произошел по надуманным и искусственным причинам, являясь одной из карательных мер против канонической Украинской православной церкви.

Кроме того, как отметил Патриарх Кирилл, поводом для задержания стала сказанная митрополитом проповедь, в которой тот якобы публично раскрыл места дислокации ВСУ. Согласно описанию ситуации, из-за которой произошел арест, митрополит Арсений накануне 23 сентября 2023 года сообщал верующим, что сотрудники СБУ около Святогорской лавры расставили блокпосты и начали проверку документов сотен богомольцев, желавших посетить один из крупнейших монастырей УПЦ. Известно, что украинские силовики нарушали закон, собирая личные данные людей, адреса их электронной почты, номера телефонов и фотографировали каждого из прихожан.

#УПЦ #СБУ #арест #СИЗО #митрополит Арсений
