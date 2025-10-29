СБУ задержала митрополита УПЦ Арсения после его выхода из СИЗО

СБУ задержала митрополита канонической УПЦ Арсения сразу после его освобождения из СИЗО. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

Известно, что суд решил освободить митрополита из следственного изолятора из-за срочной операции на сердце. Как только сотрудники СБУ узнали об этом, они тут же предъявили ему обвинения и увезли.

Напомним, митрополита Арсения арестовали в апреле 2024 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что арест наместника Святогорской лавры произошел по надуманным и искусственным причинам, являясь одной из карательных мер против канонической Украинской православной церкви.

Кроме того, как отметил Патриарх Кирилл, поводом для задержания стала сказанная митрополитом проповедь, в которой тот якобы публично раскрыл места дислокации ВСУ. Согласно описанию ситуации, из-за которой произошел арест, митрополит Арсений накануне 23 сентября 2023 года сообщал верующим, что сотрудники СБУ около Святогорской лавры расставили блокпосты и начали проверку документов сотен богомольцев, желавших посетить один из крупнейших монастырей УПЦ. Известно, что украинские силовики нарушали закон, собирая личные данные людей, адреса их электронной почты, номера телефонов и фотографировали каждого из прихожан.