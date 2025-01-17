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Временный поверенный РФ может присутствовать на инаугурации Трампа

Помощник президента РФ добавил, что на мероприятии временный поверенный России примет участие, если есть приглашение.
Игнат Далакян 2025-01-17 17:51:43
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

На инаугурации избранного президента США Дональда Трампа может присутствовать временный поверенный в делах посольства России. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Если временному поверенному направлено приглашение, то он будет присутствовать», - цитирует РИА Новости помощника главы государства.

При этом он добавил, что на мероприятии Россию никто не будет представлять, обычно это делает посол.

Ушаков также отметил, что контактов Кремля с командой Дональда Трампа не было.

Ранее стало известно, что на церемонии инаугурации американского президента будет присутствовать мусоровоз, на котором Дональд Трамп ездил во время предвыборной кампании. Автомобиль будет находиться на параде в честь вступления Трампа в должность главы государства.

#в стране и мире #Дональд Трамп #инаугурация #Юрий Ушаков
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