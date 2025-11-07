МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Возбуждено уголовное дело в связи с убийством в ОАЭ «друга Павла Дурова»

Предположительно, Романа Новака и его супругу похитили в ОАЭ около месяца назад перед убийством.
Глеб Владовский 2025-11-07 11:12:13
© Фото: t0r, Instagram*

Возбуждено уголовное дело в связи с убийством в ОАЭ супружеской пары из России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как сообщает Telegram-канал Shot, Роман Новак, представлявшийся «другом Павла Дурова», и его супруга Анна перестали выходить на связь с 4 октября. На тот момент телефон фиксировал их местоположение в ЮАР.

«Позже стало известно, что пару похитили. Преступники требовали выкуп за освобождение. Однако собрать необходимую сумму не удалось. В итоге пленников убили», - пишет 360.ru.

Как отмечает телеканал, Новак похитил у ряда зарубежных инвесторов около 500 млн долларов и после этого покинул Россию.

По предварительным данным, подозреваемые в убийстве супружеской пары - граждане РФ. Их задержали и в ближайшее время доставят в Санкт-Петербург.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#оаэ #СК РФ #Уголовное дело #павел дуров
